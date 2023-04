Changement de date et de lieu pour le FeelGood Festival

Organisé jusqu’ici début septembre à Aywaille (province de Liège), le FeelGood Festival change de lieu et de date pour sa 8e édition.

Celle-ci aura lieu toujours à Aywaille mais au centre de la commune, du 29 juin au 2 juillet prochain, ont indiqué mardi les organisateurs, à l’occasion d’une conférence de presse.

Le FeelGood Festival, anciennement Yes2DayLand, s’établira, cette année, au cœur de la commune d’Aywaille, dans le prolongement du parc communal (rue de la Heid). Cette nouvelle implantation vise à faciliter l’accès, à améliorer l’accueil des festivaliers, à disposer d’une plus grande capacité de parking et à se rapprocher des commerçants locaux afin que l’événement leur soit bénéfique. Les organisateurs estiment, dès lors, pouvoir y accueillir plus de 30 000 festivaliers.

Quant au changement de date, il fait suite à la modification des rythmes scolaires. Le FeelGood Festival entend rester fidèle à ses origines, à savoir proposer une programmation variée mettant en lumière tant des artistes locaux qu’internationaux. Une vingtaine de concerts sont programmés. Parmi les têtes d’affiche, on peut citer Jenifer, Christophe Maé, Matt Pokora, Kid Noize, Henri PFR, Magic System ou encore Totalement 80 avec plus de quinze artistes de la tournée. Les quatre jours, les after-parties seront consacrées au 30e anniversaire du DJ liégeois Oli Soquette.