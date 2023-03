Changement d'heure : tout un art pour les horlogers traditionnels

Petit moyen mnémotechnique : à l’approche d’AVril, on AVance les heures. Car oui, si chaque année le débat refait surface, nous changeons encore les heures deux fois par an dans notre pays comme dans tous les pays de l’Union Européenne. La raison est historique, on changeait les heures à l’approche de l’été pour avoir de la lumière naturelle jusqu’à une heure plus tardive et ainsi réaliser des économies d’électricité.