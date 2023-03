Changement d'heure : l'Union européenne invente le mouvement perpétuel de la lose

Officiellement tous les Etats membres sont d’accord pour abolir le système oui mais on arrête sur quelle heure ? L’heure d’hiver ou l’heure d’été ? Les pays du nord penchent plutôt pour la première option, plus en phase avec l’heure solaire et nos rythmes biologiques. Les pays du sud eux préfèrent la seconde option, plus propices aux longues soirées. La Belgique veut la même heure pour tous les pays du Benelux. Au final, personne n’est d’accord sur rien. Et sans accord, le risque est de se retrouver avec autant d’heures que d’Etat membres… un sacré bazar. Et dans ces cas-là en Europe on remet le couvercle et on attend que ça passe.