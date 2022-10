Changement d’heure 2022 : à quelle date et pourquoi passe-t-on à l’heure d’hiver ? Avancer ou reculer ? Ça va s’arrêter quand ?

Le changement d’heure, et le système actuel d’avoir une heure d’été et une heure d’hiver, est une ancienne tradition qui date de la Première Guerre mondiale. Aujourd’hui, il est de plus en plus critiqué et certains pays l’ont déjà abandonné. Alors, changement d’heure 2022 : à quelle date ? Avancer ou reculer ? Ça va s’arrêter quand ?

Depuis quand y a-t-il une heure d’été ? Comment fonctionne le changement d’heure ?

Le changement d’heure est une opération qui consiste à avancer ou reculer d’une heure les horloges de façon à profiter d’une heure de soleil en plus ou en moins. Il se fait les derniers dimanches d’octobre et derniers dimanche de mars.

Le passage à l’heure d’été est un système consistant à ajuster l’heure locale officielle, en ajoutant une heure à celle du fuseau horaire dit normal (qui prévaut en hiver).

En fait la France avait adopté l’heure d’été dès 1916 à la suite de l’Allemagne, puis avait décidé en 1945 d’abandonner le principe du changement d’heure… mais en conservant l’heure d’été, c’est-à-dire celle qui avait été décalée et non celle d’hiver qui correspondait au méridien de Greenwich.



On parle de ce fait aussi d’heure double d’été car nos pays sont déjà en avance d’une heure sur le méridien de Greenwich, alors que nous sommes à la même longitude. Ainsi quand il devrait être midi selon l’heure solaire, c’est-à-dire que le soleil est au zénith, notre horloge affiche déjà 14 heures…

En Europe, l’heure d’été commence le dernier dimanche de Mars et se termine le dernier dimanche d’octobre.

Pourquoi a-t-on mis en place le changement d’heure ?

Le changement d’heure est une mesure qui a été prise au départ pour faire des économies d’énergie en réduisant la consommation d’électricité.

On dit que l’idée vient de Benjamin Franklin, une nuit d’insomnie à Paris, qui constate le vide des rues aux heures d’ensoleillement les plus matinales de la journée. Ce qui le fait songer à toutes les chandelles et bougies économisées si les gens se levaient et se couchaient plus tôt.



Le soleil se lève en effet plus tôt l’été. Une luminosité " perdue " pour des humains qui se lèvent généralement après le soleil à cette période. " La plupart des gens se lèvent entre 6h et 7h du matin, or en hiver il fait jour le matin vers 8h et en été vers 6h ", explique-t-on à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). Pour qu’il fasse toujours jour autour de 7h on adapte donc les horloges.



En anglais plutôt que d’heure d’été (" summer time "), on parle d’ailleurs de " DST " pour " Daylight saving time ", l’heure qui permet de sauver de la lumière du jour.

Quand change-t-on d’heure en hiver 2022 en Belgique ?

En Belgique, le changement d’heure pour passer à l’heure d’hiver aura lieu en 2022 dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 octobre. Pour être précis, à 3 heures du matin le 30, les horloges seront reculées d’une heure. Cela signifie donc que les Belges gagneront une heure de sommeil. Changement d’heure en Belgique : heure d’été, heure d’hiver, les prochaines dates Passage à l’heure d’hiver 2022 : la nuit du samedi 29 au dimanche 30 octobre. Passage à l’heure d’été 2023 : la nuit du samedi 25 mars au dimanche 26 mars, à 2h du matin. Passage à l’heure d’hiver 2023 : la nuit du samedi 28 au dimanche 29 octobre. à 3h du matin.

Heure en Belgique : le changement d’heure va-t-il bientôt s’arrêter ? La fin du changement d’heure, c’est pour quand ? Un texte a été voté en 2019 par le Parlement européen : on ne changerait plus d’heure nulle part dans l’UE mais les membres pourraient chacun choisir de garder l’heure d’été ou l’heure d’hiver, à condition de se coordonner entre eux pour ne pas trop compliquer la vie des citoyens et le marché économique commun. Le texte, arrivé en 2019, a fait l’objet de discussions préliminaires mais n’a pas bougé d’un iota depuis lors, pour deux raisons principales : Les crises qui se sont succédé. Le COVID d’abord et puis maintenant l’Ukraine, la crise énergétique… L’heure d’été paraît forcément un peu anecdotique à côté d’enjeux comme ceux-là. La difficulté de choisir l’heure que l’on garde. En Belgique, par exemple, une consultation populaire a été réalisée et elle a montré que les Belges étaient très partagés sur la question… 50% pour l’heure d’hiver contre 45% pour l’heure d’été. Avec d’ailleurs des différences entre régions : les Wallons ont manifesté une légère préférence pour l’heure d’été et les Flamands pour l’heure d’hiver, à l’image de l’UE puisque les pays du sud de l’Europe sont plutôt favorables à garder l’heure d’été, alors que les pays du nord sont plutôt partants pour l’heure d’hiver.

Passage à l’heure d’été et l’heure d’hiver en Europe : avancer ou reculer ?

L’heure d’été commence le dernier dimanche de mars et se termine le dernier dimanche d’octobre. AU passage à l’heure d’hiver, on gagne une heure de sommeil. A l’inverse, au passage à l’heure d’été, on en perd une.

Il y a un moyen mnémotechnique pour retenir qu’en octobre il faut reculer sa montre, et l’avancer en avril : " en avril, on avance, et en octobre on recule " les aiguilles de sa montre.

Quand mettra-t-on fin au changement d’heure ?

L’accord pour arrêter le changement d’heure est général, mais le désaccord sur quelle heure garder l’est presque tout autant. Il est donc impossible de dire combien de temps ce système va être gardé : entre Covid et crise énergétique, l’Europe a eu d’autres chats à fouetter.

Quelle est la "vraie" heure par rapport à l’heure UTC ? Celle d’été ou celle d’hiver ?

Quelle est la "vraie" heure, celle d’été ou celle d’hiver ? Eh bien en fait… aucune des deux : mais c’est l’heure d’hiver qui est la plus proche de l’heure "naturelle", celle où le soleil est au zénith à midi.

En fait, France avait adopté l’heure d’été dès 1916 puis avait décidé en 1945 d’abandonner le principe du changement d’heure… mais en conservant l’heure d’été, c’est-à-dire celle qui avait été décalée et non celle d’hiver qui correspondait au méridien de Greenwich, référence du "temps universel coordonné", ou UTC. Nous nous sommes alignés sur elle.

A part le Royaume-Uni, nos pays sur l’Europe occidentale sont déjà en avance d’une heure sur le méridien de Greenwich, alors que nous sommes à la même longitude. Ainsi quand il devrait être midi selon l’heure solaire, c’est-à-dire que le soleil est au zénith, notre horloge affiche déjà 14 heures…

Quels sont les pays qui ne changent pas d’heure en octobre ?

De grands pays comme l’Inde n’ont jamais adopté ce changement d’heure, et d’autres comme la Russie ou la Chine l’ont abandonné ces dernières années.

Une progression des suicides et de la consommation de somnifères a été constatée en France avec l’heure d’été. L’hypothèse d’un lien de causalité entre ces deux événements a été avancée. C’est cet argument qui a conduit la Russie à abandonner le changement périodique d’heure en 2011.