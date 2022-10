Changement d’acteur pour “The Witcher” !

Mon voyage en tant que Geralt de Rivia a été chargé de monstres et d’aventures, et hélas, je vais déposer mon médaillon et mes épées pour la saison 4. À ma place, le fantastique Liam Hemsworth reprendra le flambeau du Loup Blanc. Comme pour les plus grands personnages de la littérature, je passe le flambeau avec révérence pour le temps passé à incarner Geralt et avec enthousiasme pour voir la façon dont Liam s’approprie cet homme des plus fascinants et des plus nuancés.