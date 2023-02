Changement climatique : les théories du complot ont de plus en plus d'adeptes

A l’inverse, sur Facebook, ADI a constaté que le nombre de publications de ce type avait diminué par rapport à 2021.

Dans son rapport, la CAAD précise que les contenus climato-sceptiques sont régulièrement associés à d’autres fausses informations, sur la fraude électorale, les vaccinations, la pandémie de Covid, les migrations…

"Nous assistons sans aucun doute à une expansion des théories du complot. Le climat est le nouveau sujet clivant dans le débat d’idées", souligne Jennie King, de l’ISD.

La grande majorité des scientifiques mondiaux s’accordent à dire que l’humanité réchauffe la planète en brûlant des combustibles fossiles.

"Il est certain que l’influence humaine a réchauffé l’atmosphère, les océans et les terres", a affirmé le Groupe d’experts intergouvernemental sur le climat des Nations unies (GIEC), dans son rapport de 2021, appelant à réduire les émissions de CO2 le plus possible, afin d’éviter les pires conséquences de ce réchauffement.

"Nous encourageons les plateformes à réfléchir aux conséquences bien réelles du changement climatique", insiste Callum Hood, du CCDH. "Ceux qui répandent de façon répétée des informations manifestement fausses sur le climat ne doivent pas avoir l’audience qu’ils ont actuellement".