Changement climatique : les Belges ont-ils conscience des enjeux ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il reste énormément à faire en matière de conscientisation. Sur une douzaine de personnes rencontrées sur deux marchés bruxellois, aucune ne se sentait, par exemple, en mesure d’expliquer le phénomène physique du réchauffement lié à l’augmentation des gaz à effet de serre.

De nombreux Belges, s’ils redoutent le réchauffement et s’inquiètent de la terre qu’on laissera aux générations futures, ne perçoivent pas pour autant à quel point l’urgence est là. Ainsi, Valery et Anne-Sophie, rencontrés à Ohey, près d’Andenne, expliquent hésiter à faire le lien entre le réchauffement climatique et un été caniculaire comme celui-ci. " On a souvent eu des pelouses rousses en été, par le passé, sans qu’on parle pour autant de réchauffement " explique Valéry. " J’ai parfois l’impression qu’on fait tout un pataquès dès qu’il fait un peu chaud, désormais " ajoute Anne-Sophie, son épouse.