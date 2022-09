Changement climatique : le gouvernement flamand valide l’accord de principe sur la répartition des efforts entre les différentes entités belges

Le gouvernement flamand a validé vendredi l’accord de principe conclu mercredi soir entre les ministres du Climat et de l’Énergie du pays concernant le mécanisme dit du "burden sharing", suivant ainsi la Région bruxelloise qui l’avait validé jeudi.

Celui-ci concerne la répartition des revenus des enchères des droits d’émission du système européen ETS, la responsabilité climatique, la garantie d’un objectif belge minimum en matière d’énergies renouvelables et le financement climatique international.

"Cet accord est une avancée dans un dossier qui était bloqué depuis des années et est le résultat de négociations constructives", selon la ministre régionale de l’Environnement Zuhal Demir (N-VA).

Faute d’accord à ce sujet entre les entités, un peu moins d’1,5 milliard d’euros se trouvait jusqu’à présent bloqué sur un compte. Cette somme provient de la mise aux enchères des droits d’émission de gaz à effet de serre (GES) pour 2021 et 2022. Comme il n’y avait pas encore d’accord de coopération pour la période 2021-2030, cet argent destiné à la politique climatique restait inutilisé. Dans un certain nombre de régions, ces fonds étaient toutefois déjà préfinancés et budgétisés pour des investissements dans la transition climatique et énergétique.