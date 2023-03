Changement climatique : le destin de l’humanité est-il seulement une affaire d’hommes puissants ?

Selon l’OCDE, le renforcement du leadership des femmes dans la gouvernance publique peut contribuer à mettre en avant leurs expériences en matière d’environnement et à souligner leur rôle en tant que parties concernées et actrices du changement.

Elles sont des actrices capables et essentielles dans ce combat et des pionnières des mouvements environnementaux

Cela s’explique, entre autres, par le fait que les femmes au pouvoir politique sont plus susceptibles de défendre les questions liées à l’égalité des sexes et d’accroître la participation politique des femmes. La présence accrue des femmes dans le processus décisionnel politique est également synonyme d’objectifs et de politiques climatiques plus ambitieux. Les femmes au Parlement européen sont plus susceptibles de soutenir la législation environnementale, par exemple. L’une des déclarations d’action sexo-spécifiques les plus importantes décidée par la COP a été signée en premier par une forte majorité de dirigeantes.

Lorsque les enjeux sont si élevés, on peut penser qu’il est préoccupant de voir l’une des plus grandes nations exportatrices de pétrole et de gaz, et qui présente de fortes lacunes en matière de droits des femmes, être le pays hôte de la COP28.

Vous l’aurez cependant compris, les voix des femmes sont essentielles dans tous les débats et décisions sur le climat. La prochaine COP se doit donc d’assurer cette égalité aux tables de négociations et de décisions… ou perdre encore ce qui lui reste de crédibilité.