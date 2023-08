Changement climatique : le débardage au cheval expérimenté dans la gestion de la forêt d'Anlier

L’ASBL Meneurs qui avec Canopea, la fédération des associations environnementales belges ont justement remis, cette semaine, à la Ministre des forêts, Céline Tellier, un état des lieux sur le débardage au cheval dans les forêts wallonnes.

Canopea prône aussi l’utilisation du cheval de trait. " Au niveau de l’exploitation forestière, on a de plus en plus de machines qui sont vraiment très lourdes et qui roulent partout sur le sol et écrasent les racines, la flore forestière, etc. Si on veut avoir une forêt à l’avenir qui soit productive, résiliente face au changement climatique, il faut absolument qu’on limite justement cet impact sur les sols et que les arbres puissent grandir naturellement. Le cheval en venant sur la parcelle, lui justement il ne va pas écraser les racines. On va garder les machines à l’extérieur de la parcelle et le cheval ramène le bois vers les machines et donc comme ça, on a vraiment une complémentarité cheval – machine qui est parfaite et qui serait vraiment idéale à l’avenir ", conclut Anne-Laure Geboes, chargée de mission biodiversité à Canopea.