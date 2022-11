Changement climatique : en Irak, le Tigre se meurt

Selon l’association Green Climate Group, le niveau de l’eau a baissé dans le Tigre pour deux raisons. Dans un premier temps, à cause des barrages qui ont été installés sur le Tigre par les pays voisins. Mais aussi en raison des effets du changement climatique : les températures sont anormalement élevées et dépassent parfois les 50 degrés, et les précipitations, quant à elles, sont toujours de plus en plus faibles.

Ce débit réduit du fleuve entraîne également un changement au niveau de la salinité de l’eau. En ne pouvant plus repousser les eaux du Golfe à son embouchure, celles-ci se répandent dans le Shatt al-Arab, en faisant disparaître peu à peu les espèces qui y vivaient, et donc la pêche qui y était liée.

Aujourd’hui en Irak, où les conséquences du réchauffement climatique se font déjà ressentir plus fortement qu’ailleurs, la raréfaction de l’eau est un enjeu crucial. Demain, de nombreux autres pays seront confrontés à ce risque hydraulique, en plus des tensions sur l’alimentation et l'énergie, qui sont à eux trois les enjeux du siècle.