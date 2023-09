"Change my world", le tout nouveau single doux et planant d’Alice on the Roof

Tous les mardis dans le 8/9, Bruno Tummers fait le point sur l'actualité musicale. Cette semaine, il nous présente le tout nouveau single d'Alice on the Roof Change my world, qui sortira ce vendredi 22 septembre.

Cinq ans après son dernier album Madame, pour lequel elle avait notamment travaillé avec Vianney sur le titre Malade, Alice on the Roof revient avec un nouveau single intitulé Change my world.

Un double retour puisqu'après cet album en français, la nouvelle coach de The Voice Kids revient cette fois à l'anglais de ses débuts, dans une chanson à l'ambiance très douce et planante à la Billie Eilish.

Le morceau sera à découvrir en entier dès vendredi 22 septembre sur toutes les plateformes.