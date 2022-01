Chandeleur : la cheffe Claire Heitzler crée un gateau aux crêpes !

Mais c'était sans compter sur le travail de la cheffe Claire Heitzler, qui apporte un vent de fraîcheur à la recette.

Si elle continue de cuire les crêpes dans une poêle, elle a décidé pour son gâteau d'effectuer la cuisson non pas sur le feu mais au four !

Au préalable, l'ex-cheffe du restaurant parisien Lasserre incorpore des blancs en neige à un mélange de jaunes d'oeufs, de sucre et de farine. Car son objectif est d'obtenir des crêpes soufflées !

Dans cette nouvelle version du mille-crêpes, Claire Heitzler superpose des crêpes soufflées, qui sont séparées par de la marmelade de mandarine. C'est une crêpe de taille plus importante que les trois premières qui vient envelopper le tout et former le gâteau.