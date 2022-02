Chandeleur : découvrez le plus gros mangeur de crêpes du Brabant Wallon

On remonte le temps en collaboration avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 2003, dans l’émission Projet X, un magazine d’information un peu décalé au début des années 2000.

" A gauche, le plus gros mangeur de crêpes, ce genre de titre n’existe qu’à l’Incourt en Brabant Wallon " il faut bien l’avouer.

Le défi : Gorian Delpâture, journaliste de l’émission, essaye d’affronter le lendemain de la veille le plus grand mangeur de crêpes du Brabant wallon. Il avait remporté un concours en mangeant une grande quantité de crêpes dans un temps record de 15 minutes.

Qui va gagner ? La réponse dans ces images d’archive.