Chandeleur à Bruxelles : la recette de crêpes de Julie Van H

Pour un petit-dèj’ famille (par exemple 2 adultes, 2 enfants), il faut :

2 tasses de lait d’amande ou de riz (ou du lait normal si vous n’êtes pas intolérant au lactose comme Julie) ;

2 tasses de farine blanche ;

2 œufs ;

2 paquets de sucre vanillé

2 petites cuillères d’huile au choix

Une mini-pincée de sel

"Une recette réalisée depuis des lustres en famille sans balance (pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?) et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d’amour !" promet Julie.

A déguster avec de la bonne cassonade Graeffe, inventée par Charles Graeffe, qui a lancé sa raffinerie en 1859. L’entreprise familiale Raffinerie Graeffe a été créée à Bruxelles en 1929 ! Aujourd’hui, ce sucre est produit et commercialisé par la Raffinerie Tirlemontoise. "Du made in Belgium, quoi ! Et ça, c’est top !"

Julie vous souhaite une bonne chandeleur à toutes et tous !