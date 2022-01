Chandeleur : 10 anecdotes surprenantes pour briller en société

Commençons par le commencement : pourquoi "Chandeleur" ?

Il y a fort fort longtemps, à Rome, on célébrait le Dieu Pan aux alentours du 2 février. Pour lui rendre honneur, les romains descendaient dans les rues aux aurores et s’éclairaient avec des flambeaux. En 472, la fête s’est christianisée et s’est transformée en célébration de la Présentation de Jésus au Temple. Mais on garde la procession aux chandelles (bénies, bien sûr) pour rappeler que "Jésus est lumière du monde".

Le terme Chandeleur serait donc une référence aux chandelles. En tout cas, c’est une des hypothèses…