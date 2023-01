Chance et santé, les vœux d’Oliver Naesen pour une saison 2023 "constante et consistante"

"J’avais souffert d’une énorme grippe qui m’a cloué au lit pendant dix jours, ce qui a plombé la suite de mon printemps", a rappelé Oliver Naesen jeudi. "J’avais retrouvé des sensations aux Quatre Jours de Dunkerque où je m’étais classé deuxième. Mon Critérium du Dauphiné avait été bon aussi avant mon départ pour le Tour de France où j’ai été touché par le covid, ce qui m’a mis sur la touche pendant trois semaines. Ma saison a donc vraiment été celle de la malchance".



Le coureur belge avait toutefois encore signé une septième place à la Bretagne Classic, une huitième à la Primus Classic et une troisième en fin de saison à la Famenne Classic. "Je suis impatient et très motivé pour la saison 2023. Mon objectif est de faire preuve de constance et de consistance dans mes résultats et de me hisser le plus souvent possible dans le top 10. Quand j’ai de bonnes jambes, je sais que je peux jouer un rôle dans les courses d’un jour. Mais je sais que certains coureurs ont de meilleures jambes que moi. L’arrivée des van Aert, van der Poel et Evenepoel a haussé le niveau des courses et c’est tant mieux pour le sport".