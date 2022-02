"Champs près des Alpilles" de Van Gogh aux enchères pour la première fois

"Champs près des Alpilles" est l'une des deux toiles que Van Gogh a envoyées à son ami Joseph Roulin, alors qu'il séjournait dans un asile à Saint-Rémy-de-Provence. Le peintre néerlandais y était interné à sa demande après qu'il se soit coupé l'oreille dans une crise de délire à Arles en décembre 1888. Dans cet établissement, Van Gogh y réalise des œuvres traduisant son agitation intérieure. "Champs près des Alpilles" ne fait pas exception. Ce tableau représente une vue étendue sur un champ de blé vert vif, où des arbres sont encadrés par les sommets monumentaux des Alpilles.

Pour Christie's, cette toile incorpore toutes les caractéristiques picturales du style de Van Gogh. "C'est pendant son séjour à Saint-Rémy que le style mature de Van Gogh a véritablement émergé. Il transforme le monde qui l'entoure en visions éblouissantes aux couleurs souvent vives et aux coups de pinceau toujours plus animés, ce qui confère à ses toiles une charge expressive puissante et très influente. À cette époque, la peinture et la nature elle-même revêtent une importance capitale pour l'artiste", affirme la maison de vente.