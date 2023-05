Champs d’énergie : le souffle de l’énergie citoyenne

Nous suivons Bastien, Didier et Véronique, 3 coopérateurs.trices, jusqu’à l’intérieur de leur éolienne, dans un bruit de vaisseau spatial. Concrètement, elle produit l’électricité de centaines de ménages de la région, grâce à plus d’un million de capital citoyen investi. " Moi, je suis super contente, super fière que ce soit mon éolienne. J'ai l'impression que je me réapproprie la ressource, que je me réapproprie l'énergie du vent ", nous dit Véronique Santerre. " Pour moi, l'essentiel, c'est d'être avec des gens, de comprendre les enjeux, d'investir un peu d'argent et de temps et donc de me réapproprier quelque chose de très essentiel. C'est le bien commun : l'eau, le vent et l'énergie ", poursuit Didier.