Champollion, la voie des hiéroglyphes, au Louvre-Lens

Champollion, la voie des hiéroglyphes éclaire la vie et l’œuvre, intimement liées, de Champollion. L’homme est né en 1790 à Figeac dans le Lot. Il étudie à Grenoble où il s’initie à l’art et aux langues anciennes. Il poursuit sa formation à Paris, à l’Ecole des Langues orientales et au Collège de France. Le jeune homme, brillant, est en contact avec le préfacier de la célèbre Description de l’Egypte, un recueil d’observations et de recherches menées par des savants pendant la campagne d’Egypte de Bonaparte.