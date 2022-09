Champollion : comment lit-on des hiéroglyphes ?

Mais venons-en à ce qui nous intéresse : le système d’écriture. Là aussi, il y a des variations. Le hiéroglyphique est utilisé pour la gravure, sur les murs des bâtiments, monuments, tombes et temples. Ce n’est donc pas vraiment cela que la population lettrée utilise pour la vie de tous les jours. Les papyrus sont pour la plupart rédigés en hiératique, écriture manuscrite et cursive. Il s’agit d’une simplification des hiéroglyphes, parfois à l’extrême. Les égyptologues ont souvent du mal à déchiffrer les symboles hiératiques et à les associer à des hiéroglyphes.

"Imaginez-vous devoir déchiffrer l’écriture de votre médecin. Si aujourd’hui vous avez du mal, qu’est-ce que sera dans 2000 ans ? Le hiératique, c’est presque pareil."

Précise Nicolas Gauthier, égyptologue au Musée de Mariemont. Il existe aussi un 3e système d’écriture, le démotique, qui est lié à la langue dont nous avons déjà parlé, et qui n’a rien à voir avec le hiéroglyphique. Le texte de la pierre de Rosette, en plus d’apparaître en hiéroglyphes et en grec, est également rédigé en démotique.