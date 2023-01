Champlon : deux jeunes entrepreneurs ont créé un oreiller multi-confort avec des cosses de millet 100% bio

Les caractéristiques

Les avantages de l’oreiller en cosses de millet sont multiples. Comme l’explique Vincent Legal. "Par rapport à des oreillers qui sont en sarrasin ou en épeautre, il n’y a pas d’odeurs. Les cosses sont beaucoup plus petites ce qui permet que l’oreiller soit beaucoup plus confortable et plus moelleux. Les cosses de millet sont tellement petites qu’elles régulent la chaleur au sein de l’oreiller, donc plus besoin de retourner l’oreiller en plein milieu de la nuit. C’est très pratique, en été, durant les grandes chaleurs. La dernière particularité est qu’il y a une fermeture éclair placée sur le côté ce qui permet de recharger l’oreiller en millet. Quand vous achetez l’oreiller vous avez droit à 20 euros de recharge gratuite de millet. Cette somme correspond, à peu près, au tiers de la valeur de celui-ci".

"L’oreiller va permettre d’aligner la colonne cervicale et vertébrale de la personne, précise Assia. Cela permet de mieux dormir, d’avoir un sommeil plus reposant et de diminuer les douleurs qu’on peut avoir aux cervicales, à la nuque et au dos".

Ces cosses sont 100% bios et viennent de France car il n’y a pas de culture de millet en Belgique. Le tissu de l’oreiller et le packaging sont aussi 100% bios.

Les deux jeunes entrepreneurs offrent une garantie de 5 ans sur l’oreiller. Après ce laps de temps, si l’acheteur veut juste changer les cosses à l’intérieur ou simplement la housse, c’est également possible.

Des projets à venir

Assia et Vincent ont reçu beaucoup de demandes de leurs clients pour la fabrication d’un oreiller de voyage pour pouvoir dormir dans la voiture, dans l’avion ou dans le train. Il s’agit de leur prochain projet ainsi que la confection d’oreillers disponibles dans plusieurs tailles.