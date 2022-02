Championship : Le match Sheffield - Wigan interrompu par...un chat, le public apprécie

Drôles d'images hier pendant la rencontre entre Sheffield Wednesday et Wigan en League One, la 3e division anglaise. Alors que les Owls menaient 1-0 à domicile et filaient vers une 4e victoire consécutive, la rencontre a été interrompue dans les arrêts de jeu après l'irruption sur le terrain..d'un chat.

Ne comprenant visiblement pas où il venait de mettre les pieds, le félin s'est baladé sur la pelouse, sous les acclamations du public et le regard intrigué de certains joueurs. Il aura finalement fallu attendre l'intervention bienveillante de Jason Kerr, joueur de Wigan, pour que le chat daigne quitte la pelouse.

Comment a-t-il fait pour atterrir-là ? Allez chat-voir...