Championship : A quoi ressemblera le staff de Kompany à Burnley ?

Burnley, 18e de la Premier League, vient d’être rétrogradé en Championship. Les Clarets comptent donc sur l’ex-joueur de Manchester City pour retrouver le plus rapidement l’élite. Il se murmure que Vincent Kompany débarquerait dans la ville du Lancashire avec un staff élargi.

Kompany aimerait retrouver Simon Davies et Craig Bellamy, qui ont travaillé avec lui à Anderlecht ces dernières saisons. Floribert Ngalula et Rodyse Munienge (des amis et ex-assistants de Kompany) feraient également partie du voyage. En revanche on ne sait pas si le Bruxellois prendra dans sa valise son préparateur physique, Bram Geers et son analyste vidéo, Eliot Tybebo.