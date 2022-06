" Champions " une comédie dramatique espagnole à découvrir sur Tipik

Le réalisateur, Javier Fesser, explique que l’une des raisons qui l’ont poussé à faire ce film est un fait qui s’est produit aux jeux paralympiques de Sydney en 2000: l’équipe espagnole de basket s’est fait condamner pour avoir aligné des joueurs avec une fausse déficience intellectuelle. " Cette histoire m’a beaucoup marqué et j’y ai tout de suite pensé quand j’ai reçu le scénario de " Champions ". Cela a renforcé ma décision de ne faire le film que s’il était authentique, donc tourné intégralement avec des acteurs réellement handicapés, et non avec des acteurs qui jouent le handicap. " Avant tout, Javier Fesser était rapidement tombé sous le charme des différents personnages de l’histoire. " C’est surtout parce que je voulais voir ce film dont le sujet me touchait profondément que j’ai eu envie de le réaliser. Tous les personnages ont une telle capacité à provoquer l’émotion et le rire que je ne voyais pas de meilleure manière de toucher le public que de le faire rire tout en l’émouvant. "