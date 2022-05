Champions Play-offs : l’Union Saint-Gilloise en déplacement à l’Antwerp, Mitoma titulaire, Van der Heyden sur le banc (Direct audio et commenté 13H30)

Mais pour cela, il faudra gagner au Bosuil et cette tâche sera loin d’être évidente. Lors de la phase classique, en septembre, l’Union avait joué avec son bonheur à domicile contre l’Antwerp. Bien plus efficaces, les Anversois s’étaient imposés 1-2. Scénario différent pour le deuxième affrontement en février dernier. À l’époque, l’Antwerp occupait la 2ème place du classement, c’était donc le top match de cette journée de championnat. Impressionnante d’aisance, l’USG s’était imposée 0-2 dans un climat assez électrique (le double buteur Deniz Undav avait reçu un briquet sur le crâne).

Les "supporters" anversois sont assez nerveux pour l’instant (la semaine dernière hooligans anversois et brugeois se sont affrontés en tribune) et sur le terrain, le jeu proposé par l’Antwerp sera probablement rude et physique, la marque de fabrique de cette équipe. Voilà qui n’annonce rien de simple et cousu de fil blanc pour le leader du championnat. En ce jour de Fête du Travail, l’Union aura paradoxalement beaucoup de boulot si elle veut quitter l’Antwerp avec les 3 points !