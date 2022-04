Champions Play-offs : Anderlecht peut-il freiner le Club de Bruges dans sa poursuite vers l’Union et le titre ? (Direct audio et commenté 18H30)

Anderlecht reçoit le Club de Bruges ce dimanche soir pour le compte de la deuxième journée des Champions Play-offs de la Pro League. Les Mauves peuvent-ils freiner les Brugeois dans leur poursuite vers l’Union Saint-Gilloise ? Réponse au terme de ce troisième 'Topper' de la saison.

>> Suivez ANDERLECHT-FC BRUGES en direct audio

Anderlechtois et Brugeois se retrouvent pour la troisième fois de la saison ce dimanche à 18H30. Jusqu’ici, les deux acteurs du 'Topper' n’ont pas réussi à se départager. 1-1 en octobre au Parc Astrid et 2-2 en décembre dernier dans l’antre brugeoise. Point commun de ces deux rencontres, outre l’issue identique, un football plaisant et très agréable à regarder. On espère donc un troisième acte du même acabit ce dimanche.