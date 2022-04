Champions' play-offs : à qui l'avantage ? Analyse des confrontations directes entre les 4 protagonistes

L’Union Saint-Gilloise a toutes les raisons de croire en ses chances de titre après une phase classique exceptionnelle pour, s’il faut encore le rappeler, un promu. Malgré le manque d’expérience et le stress ou la pression que cela peut induire, les chiffres de l’Union cette saison, face aux trois autres équipes, sont en leur faveur. Les Saint-Gillois, meilleure défense du championnat, le sont aussi face à leurs concurrents. Ils n’ont encaissé que quatre buts en six matchs. Les hommes de Felice Mazzu ont aussi remporté le plus grand nombre de points à l’extérieur (44/51), battant au passage un record. Mieux encore, l’Union a pris 7/9 points en déplacement à Anderlecht (1-3), au FC Bruges (0-0) et à l’Antwerp (0-2).

Une nouvelle fois, la réalité de la phase classique n’est pas celle des Champions’ play-offs. Mais l’Union Saint-Gilloise a souvent été plus performante lorsqu’elle affrontait les grosses cylindrées qui produisent du jeu et conservent le ballon. Il sera donc intéressant de voir comment leurs adversaires aborderont leurs matchs face aux Unionistes.