Champions League : Villareal écarte le Bayern et rêve des demis (1-0)

Le Bayern Munich a été surpris 1-0 sur la pelouse des Espagnols de Villarreal mercredi soir en quarts de finale aller de la Ligue des champions. Bousculés une partie de la rencontre, les Allemands ont souffert et devront s'imposer avec deux buts d'écart la semaine prochaine en Bavière.

Dominés en début de rencontre, les joueurs de Villarreal ouvraient la marque contre le cours du jeu. Oublié par la défense bavaroise, Juan Foyth s'isolait sur le flanc droit du Bayern Munich avant de centrer à ras-de-sol vers son coéquipier Daniel Parejo situé au point de penalty. Ce dernier tentait sa chance et trouvait un Arnaut Danjuma opportuniste pour couper la trajectoire du ballon et tromper Manuel Neuer (8e, 1-0).

En difficulté dans le jeu face à des Espagnols bien placés sur le terrain, le Bayern encaissait un deuxième but. Parti à la limite du grand rectangle, Francis Coquelin centrait du côté gauche et voyait son centre, avec l'aide du poteau, surprendre Neuer, médusé sur sa ligne (41e). Heureusement pour les Bavarois, le but était annulé par l'arbitre pour une position de hors-jeu au départ du ballon.

Dès le retour des vestiaires, Villarreal passait une nouvelle fois tout près de doubler la mise sur une frappe de Gérard Moreno qui venait heurter de plein fouet le montant de Neuer (53e).

Juste après l'heure de jeu, le portier allemand, avancé, effectuait une mauvaise passe et cédait le ballon à Moreno. L'Espagnol tentait le lob du milieu de terrain, mais plaçait le cuir à côté (61e).

Le Bayern commençait à mettre la pression sur son adversaire et se montrait plus présent en zone offensive, mais ne se montrait dangereux que par quelques frappes lointaines (66e, 68e et 69e).

En face, le "sous-marin jaune" était à l'affût en contre-attaque et passait non loin du break sur un centre légèrement trop enlevé en direction de la tête de Moreno (73e).

À trois minutes du terme, un énième contre de Villarreal permettait à Alfonzo Pedraza de se présenter dans le rectangle. Malheureusement pour l'Espagnol, sa frappe s'envolait dans les nuages (87e).

Le match retour aura lieu le 12 avril prochain en Allemagne, au stade de l'Allianz Arena du Bayern Munich.