Champions League : Via un but de Kevin De Bruyne, Manchester City écarte l'Atletico Madrid 1-0

À un peu plus de 20 minutes du terme, Pep Guardiola s’impatiente et fait monter un séduisant trio : Gabriel Jesus, Jack Grealish et Phil Foden. Une minute plus tard, Foden est déjà décisif avec une passe magnifique vers Kevin De Bruyne. Le Diable Rouge, qui dispute son 50ème match de Champions League avec City, enchaîne avec un tir chirurgical et place son équipe devant : 1-0. Premier goal pour KDB dans cette campagne de coupe d’Europe.

À la 80ème, on retrouve le duo Foden/De Bruyne et encore une fois, la frappe du Belge est contrée par la solide défense espagnole.

City gère tranquillement sa fin de rencontre et parvient donc à s’imposer 1-0. Omniprésent et seul buteur, Kevin De Bruyne est l’homme du match. L’Atletico et Diego Simeone devront proposer un autre plan de jeu au retour, à domicile, pour espérer se qualifier.