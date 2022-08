Direct audio et commenté Champions League, Union Saint-Gilloise - Rangers : 0-0

Cela fait 58 ans que les supporters de l'Union attendaient cela : ce mardi : le club bruxellois va regoûter aux joies des joutes européennes en accueillant les Rangers, dans le cadre du 3e tour de qualification de la Champions League. Le coup d'envoi est prévu à 20h45 et le match est à suivre en direct audio et commenté!

>> Suivez ici le direct audio

Karel Geraerts, l'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise, a décidé d'aligner le même onze que vendredi contre Charleroi en championnat pour le match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions contre les Glasgow Rangers mardi à Louvain.

Devenu papa pour la deuxième fois lundi, Anthony Moris défendra sa place entre les perches. Devant lui, Ross Sykes, buteur contre Charleroi vendredi, Christian Burgess et Siebe Van der Heyden composent le trio défensif.

Bart Nieuwkoop, à droite, et Loïc Lapoussin, à gauche arpenteront les flances. Senne Lynen, le capitaine Teddy Teuma et Amani Lazare devront eux gérer l'entrejeu. En attaque, Dante Vanzeir sera épaulé par Simon Adingra suite aux absences de Dennis Eckert Ayensa et Gustaf Nilsson.

Côté Rangers, Giovanni van Bronckhorst a aligné l'ancien joueur du Cercle de Bruges Rabbi Matondo dans son trio offensif suite aux absences de Ryan Kent, Alfredo Morelos, Ianis Hagi (ex-Genk) et Kemar Roofe (ex-Anderlecht).

Les compositions:

Union: Moris; Sykes, Burgess, Van der Heyden; Nieuwkoop, Lynen, Teuma (cap.), Lazare, Lapoussin; Adingra, Vanzeir

Entraîneur: Karel Geraerts

Rangers: McLaughlin; Tavernier (cap.), Goldson, Sands, Barisic; Lundstram, Kamara, Jack; Matondo, Tillman, Colak.

Entraîneur: Giovanni van Bronckhorst (P-B)