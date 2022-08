Union Saint-Gilloise – Rangers en direct audio et commenté : 0-0, l'Union rêve d'un deuxième exploit contre les Rangers

Devant Anthony Moris se tiennent Ross Sykes, Christian Burgess et Siebe Van der Heyden, qui composent le trio défensif. Bart Nieuwkoop, à droite, et Loïc Lapoussin, à gauche, arpenteront les flancs. Senne Lynen, le capitaine Teddy Teuma et Amani Lazare devront gérer l'entrejeu. En attaque, Dante Vanzeir sera épaulé par Simon Adingra.

Comparé à la défaite de samedi à Malines (3-0), Viktor Boone, Ziani Ilyes et Cameron Puertas retournent donc sur le banc.

Du côté des Rangers, Giovanni Van Bronckhorst a récupéré Ryan Kent, placé en attaque à côté de Colak et Tillman. La défense reste inchangée par rapport au match aller alors qu'au milieu, Kamara et Jack ont laissé leur place à Arfield et Lawrence.