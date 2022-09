Champions League : Un plateau ultra-dense et l’année ou jamais pour le Manchester City de Guardiola ?

Avec un plateau riche en favoris, du Real Madrid à Manchester City en passant par le PSG, la Champions League démarre mardi et mercredi sa phase de groupes, inhabituellement condensée en raison du Mondial 2022, un calendrier périlleux qui exclut tout faux pas.

Habitués à ces premières joutes qui s’échelonnent de mi-septembre à mi-décembre et permettent une certaine montée en puissance, les grands d’Europe n’auront cette fois aucune respiration. La perspective de la Coupe du monde au Qatar cet automne (20 novembre-18 décembre) coupe la saison en deux, comprimant la première phase de la C1 sur deux mois seulement.

Aucun joker pour les cadors, directement plongés dans le bain à l’image du PSG de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, opposé mardi à la Juventus Turin pour une des premières grandes affiches européennes de la saison (21h00).

En jouant tous les trois jours, les équipes vont devoir faire tourner leur effectif pour atteindre les huitièmes et rêver de la finale à Istanbul (10 juin 2023).

Même situation pour le Real Madrid, tenant du titre et en quête de sa "Decimoquinta", sa 15e C1 : l’entraîneur Carlo Ancelotti va devoir trouver l’occasion de faire souffler son buteur et capitaine Karim Benzema, encore titulaire samedi contre le Betis Séville (2-1). Le Real débute la défense de sa couronne européenne mardi sur le terrain du Celtic de Glasgow (21h00), dans un groupe F à sa main avec le RB Leipzig et le Shakhtar Donetsk. Ce qui pourrait lui permettre de terminer en roue libre, une fois la qualification pour les huitièmes actée.

A l’inverse, le groupe C s’annonce sans pitié avec le FC Barcelone, l’Inter Milan, le Bayern Munich et le modeste Viktoria Plzen. Cela promet un choc par journée et un ténor laissé sur le carreau au bout de ce probable sprint à trois, avec pour commencer un alléchant Inter-Bayern mercredi (21h00).