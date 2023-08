Champions League, tirage au sort : Manchester City et les autres prétendants veulent éviter le Real Madrid, quels adversaires pour l’Antwerp ? (Direct 18H)

Le Real Madrid est l’épouvantail du deuxième chapeau de la Champions League, que les têtes de série dont Manchester City, le tenant du titre, préféreraient éviter au tirage au sort de la phase de groupes ce jeudi à Monaco. Un événement à vivre en direct dès 18H !

Pour son retour en Champions League, l’Antwerp, versé dans le 4e chapeau, espère quelques affiches de prestige, pour ses supporters au Bosuil et dans des stades mythiques en déplacement.

Sur la route de Wembley, hôte de la finale, les équipes du chapeau 1 peuvent tomber sur un caillou, le recordman de l’épreuve, avec 14 C1. City, Séville, vainqueur de l’Europa League et six champions nationaux (FC Barcelone, Naples, Bayern Munich, PSG, Benfica, Feyenoord) doivent aussi se méfier de l’Inter Milan, finaliste malheureux de la dernière édition, et des autres grosses cylindrées du deuxième pot : Manchester United, l’Atlético Madrid, Leipzig, Porto, le Borussia Dortmund et Arsenal.

Même si le Real Madrid a perdu son attaquant vedette Karim Benzema, parti en Arabie saoudite, et accumule les blessés (Vinicius, Thibaut Courtois, Eder Militao), il part toujours sur la ligne des favoris.

Vainqueur de la Supercoupe d’Europe cet été contre Séville, Manchester City a lui recruté les défenseur et milieu croates Josko Gvardiol et Mateo Kovacic et l’ailier belge Jérémy Doku. Le Champion d’Angleterre pourrait recroiser dans sa poule l’Inter Milan, que l’équipe de Pep Guardiola a battu en finale de C1 en juin dernier à Istanbul (1-0).

Retrouvailles City – Inter et PSG – Real ?

Le club milanais, où le Français Benjamin Pavard va arriver, s’est attaché les services d’un autre français, l’attaquant Marcus Thuram et a fait revenir le Chilien Alexis Sanchez, après une saison à Marseille.

Retrouver dans un même groupe le PSG et le Real, qui se sont souvent croisés en C1, serait aussi un nouveau clin d’œil au feuilleton entre les deux clubs autour de la star parisienne Kylian Mbappé, régulièrement annoncé à Madrid ces dernières années.

L’attaquant français écarté durant l’été, puis réintégré, fait à nouveau les beaux jours de Paris, à l’image de son doublé le week-end dernier en championnat contre Lens (3-1), autre représentant français cette année en C1 (chapeau 4).

Paris, finaliste en 2020, n’a plus Lionel Messi et Neymar mais espère briller avec le Français et ses recrues Ousmane Dembélé et Marco Asensio.

Le Bayern Munich a lui attiré l’avant-centre anglais Harry Kane pour 100 millions d’euros. Le meilleur buteur de la sélection anglaise (58 buts) espère enfin décrocher un titre après des années de disette à Tottenham. Comme Mbappé en France, il est déjà en forme en Allemagne avec trois buts inscrits. Le club bavarois pourrait hériter de l’Inter dans son groupe comme l’an passé.

Dans les autres pots, il faudra surveiller l’AC Milan, septuple vainqueur de l’épreuve, la Lazio (chapeau 3) et Newcastle (chapeau 4), racheté par un fonds saoudien en 2021 et de retour en C1 pour la première fois depuis 2002-2003 et les années Alan Shearer.