Champions League : Thomas Meunier, absent de la liste de Dortmund, ne jouera pas la phase de groupes

Du côté du FC Séville, Adnan Januzaj ne figure pas non plus dans la liste du club andalou au contraire de Dodi Lukebakio, arrivé cet été en provenance du Hertha Berlin. Les Sévillans ont été versés dans le groupe B avec Arsenal, le PSV et Lens.



Pour les autres Belges, il n'y a pas vraiment de surprise. Si ce n'est la présence de Thibaut Courtois dans la liste du Real, malgré sa longue indisponibilité. Dries Mertens (Galatasaray), Kevin De Bruyne et Jérémy Doku (Manchester City), Loïs Openda (Leipzig), Axel Witsel (Atletico).



C'est le PSV qui compte le plus gros contingent noir-jaune-rouge avec Johan Bakayoko, Yorbe Vertessen mais aussi les jeunes Kjell Peersman, Renzo Tytens, Matteo Dams, Enzo Geerts.