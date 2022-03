Champions League : Thibaut Courtois, l’arme fatale du Real Madrid pour faire tomber le PSG

Grâce à sa prestation à Paris, Thibaut Courtois a gardé le Real en vie. Si bien qu’aujourd’hui lorsque l’on cherche l’homme clé qui pourrait faire basculer le match retour en faveur des Merengues c’est le nom du Diable Rouge qui revient le pus souvent en Espagne. "Courtois risque d’être l’homme clé du match retour contre le PSG" analyse Tracy Rodrigo.

"Grâce à ses arrêts, il permet au Real Madrid de rentrer progressivement dans ses rencontres. Il donne confiance à l’équipe et il fait peur à l’adversaire. On se dit qu’il en faut beaucoup pour lui marquer un but et on l’a vu contre le PSG au match aller".

Pour faire tomber Paris, le Real comptera donc sur Courtois mais devra aussi se montrer plus efficace en attaque. La tâche des Parisiens pourrait toutefois être simplifiée en cas d’absence de Kylian Mbappé, victime d’un coup à l’entraînement ce mardi et incertain pour ce choc des titans. Sauveur des Parisiens à l’aller, l’attaquant français est aussi le meilleur buteur et le meilleur passeur de son club cette saison.