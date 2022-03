Après un match aller largement dominé par le PSG, les hommes de Mauricio Pochettino se rendent pourtant à Madrid avec une avance d’un petit but.

Si l’équipe de la capitale française part avec une petite avance, la confiance est plutôt du côté adverse. Larges vainqueurs de la Real Sociedad en championnat, les coéquipiers de Karim Benzema veulent poursuivre sur leur lancée face à des Parisiens inquiets suite à leur défaite face à Nice et la blessure d’un Mbappé décisif au match aller.

Impérial à Paris, Thibaut Courtois tentera à nouveau de mettre son costume de héros pour propulser les Merengue en quarts de finale de la Coupe aux grandes oreilles. La surprise côté belge c'est l'absence totale d'Eden Hazard qui n'est même pas sur la feuille de match.

Rappelons qu’il n’y a plus de règle de but à l’extérieur. Si le Real l’emporte par un but d’écart (1-0, 2-1, 3-2, etc), les deux équipes iront aux prolongations.