Champions League, Real Madrid – Manchester City : du spectacle pour un partage, De Bruyne et Vinicius buteurs extraordinaires

Dès le début de deuxième période, on sent que les Madrilènes veulent prendre un peu plus le jeu à leur compte. Déjà à la 50e minute, Karim Benzema se procure une occasion très franche.

Deux minutes plus tard, Thibaut Courtois doit intervenir face à Kevin De Bruyne, même si finalement le Cityzen était hors-jeu.

David Alaba y va lui aussi de son importantissime geste défensif pour empêcher Haaland d’égaliser.

Suivent ensuite quelques minutes de feu dans la surface madrilène, la défense de City ne sait plus où donner de la tête mais résiste malgré tout.

Le premier quart d’heure de la deuxième période est beaucoup plus équilibré que le début de la rencontre. Madrid multiplie les occasions et a la possession de balle et les plus grosses occasions.

City a un peu plus de mal à combiner, alors que Rodrygo et Vinicius font de plus en plus de mal dans les petits espaces avec cette balle qui leur colle au pied.

Et pourtant, on connaît le scénario inverse de la première mi-temps, avec une domination madrilène convertie en but mancunien. Il y avait un œuf à peler entre les deux Belges ce soir. Kevin De Bruyne en personne a décoché une patate digne de ce nom, venue d’en dehors du rectangle, pour tromper Thibaut Courtois et faire 1-1 à la 68e minute. Il s’agit du quatorzième but du Belge en Ligue des Champions, le septième en dehors du rectangle. Tout le monde attendait Haaland, c’est bien KDB qui s’illustre.

Le Real a pris un petit coup sur la tête et laisse de nouveau la possession aux Cityzens.

À un petit quart d’heure du terme, Ederson se montre déterminant face à Benzema qui avait repris de la tête un coup franc de Toni Kroos.

La rencontre peut encore clairement basculer des deux côtés, elle est de très bonne facture et est devenue assez équilibrée. Difficile de deviner le dénouement de cette demi-finale aller.

On passe tout près du but victorieux de Madrid en fin de rencontre, Aurélien Tchouaméni tente d’y aller de son " golazo " lui aussi, mais Ederson est à la parade.

Le score n’évoluera plus. Difficile de savoir qui possède l’avantage avant le match retour qui s’annonce prometteur.