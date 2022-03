Champions League PSG – Real : "On va se préparer en pensant que Mbappé pourra jouer", assure Ancelotti

Ancelotti sait que museler Mbappé, s’il est remis de sa blessure, sera compliqué, mais il ne sera pas le seul parisien à surveiller de près "Notre plan, ce n’est pas seulement un plan pour stopper Mbappé, mais pour stopper, Neymar, Di Maria, Messi… Tous les bons joueurs dont dispose le PSG. Notre plan c’est de faire un match complet, défendre bien, bien jouer avec et sans ballon. On devra être intelligents. J’ai été footballeur, et je ne souhaite pas de blessure à aucun joueur, jamais. Mbappé, vu ce qu’il lui est arrivé hier, je crois qu’il va pouvoir jouer. Nous, on va préparer le match en pensant que Mbappé pourra jouer".

De son côté, Luka Modric n’imagine pas un choc entre le Real et le PSG sans la star parisienne :"Pour être honnête, on n’a même pas parlé de la possible blessure de Kylian entre nous ce matin. On est concentrés sur nous-mêmes. On ne souhaite de blessures à personnes, au contraire, j’espère que Kylian va bien et qu’il sera là", a conclu le joueur croate.

Pour le reste de cette conférence de presse… pas un mot sur Eden Hazard… L’éternel oublié de Carlo Ancelotti.