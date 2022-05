Champions League : Pourquoi le but de Karim Benzema devait bel et bien être annulé

Ce samedi, le Real Madrid a remporté sa 14e Ligue des Champions en battant en finale Liverpool 1-0 grâce à un but de Vinicius. Mais le score aurait pu être tout autre si le but de Karim Benzema en première mi-temps avait été validé. Pourtant, Clément Turpin, l’arbitre de la rencontre a bien fait d’écouter le VAR.

Alors que l’on joue la fin de la première mi-temps, Karim Benzema pense avoir fait le plus dur pour le Real Madrid. A la réception d’une passe en profondeur et suite à un joli numéro dans la surface, l’attaquant français a cru donner l’avantage après un cafouillage entre Valverde, Konaté et Fabinho. En vain.

Le règlement est clair : le but est annulé car Benzema a tiré un avantage. Un joueur en position de hors-jeu qui reçoit un ballon joué délibérément par un adversaire, y compris de la main ou du bras, n’est pas considéré comme tirant un quelconque avantage de sa position, sauf en cas de sauvetage délibéré par un adversaire.

Et donc Fabinho a effectué un "sauvetage", ce qui consiste à intercepter, ou tenter d’intercepter, le ballon qui se dirige vers le but avec n’importe quelle partie du cops à l’exception des mains ou des bras.

Voilà pourquoi le but n’a pas été validé. A noter que ce point précis du règlement a déjà profité aux Diables, à l’Euro 2020 lors du match contre la Russie.