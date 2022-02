Champions League : Manchester United, en manque d’idée, arrache un partage inespéré face à l’Atlético

Si les visiteurs proposent un pressing plus important au retour des vestiaires, ils restent néanmoins inoffensifs face à un Jan Oblak qui passe une soirée très tranquille. On se dirige alors tout droit vers un petit score de 1-0 mais c’est sans compter sur Anthony Elanga, monté au jeu à la place de Marcus Rashford quelques minutes plus tôt, qui égalise sur sa deuxième touche de balle après avoir remporté son face-à-face avec le gardien slovène (1-1, 80').

Ce but a le don de réveiller l’Atlético Madrid et Antoine Griezmann, remplaçant au coup d’envoi. Idéalement placé dans le rectangle des Red Devils, l’attaquant français ouvre son pied et enroule une magnifique frappe… qui termine sur la transversale du portier espagnol. Nouveau coup dur pour les Colchoneros.

Les deux équipes se quittent finalement sur un partage, inespéré pour Manchester United au vu de sa prestation. Ronaldo, muet ce soir, retrouvera les Madrilènes le 15 mars prochain.