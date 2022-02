Champions League : Manchester City et De Bruyne, auteur d'un assist, terrassent le Sporting Lisbonne (0-5)

Et pour conclure cette première mi-temps en beauté, Bernardo Silva, sans doute le meilleur cityzen depuis le début de la saison, s'est offert un doublé. 0-4 à la pause : les locaux sont complètement dépassés... et le break de 15 minutes ne leur a visiblement pas suffi. Dès le début de la seconde période, les Sky Blues repartent à l'attaque. De Bruyne centre au deuxième poteau pour Bernardo Silva qui, du haut de son mètre 73, s'envole pour marquer de la tête. Triplé? Et bien non! Le but du Portugais est finalement refusé pour une position de hors-jeu (50').

Malgré ses 4 buts d'avance, City ne relâche pas la pression. Silva se transforme cette fois en passeur pour Raheem Sterling, déjà auteur d'un triplé face à Norwich ce week-end, qui enroule une splendide frappe dans la lucarne opposée (0-5, 58'). Grâce à ce but, son 127e avec Manchester City, l'ailier des Three Lions s'invite dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire du club.

Ce cinquième but sera le dernier marqué par les Cityzens, qui s'imposent donc tranquillement 0-5 après avoir survolé les débats lors de ce 8e de finale aller.

Le match retour aura lieu à Manchester le 9 mars prochain. Une rencontre à ne manquer sous aucun prétexte, le suspense étant à son paroxysme...