Champions League : Lukaku buteur providentiel contre Porto, Manchester City piégé à Leipzig

Côté interiste, Simone Inzaghi avait choisi de commencer avec Big Rom sur le banc. "Romelu doit porter 103 kg et il doit être prêt physiquement. Il n'est pas encore à 100%, mais il revient vers sa meilleure forme", a expliqué Giuseppe Marotta, le directeur sportif de l'Inter au micro de Sky Italia. Lukaku est monté au jeu à la 58e minute et a inscrit le but de la victoire à la 86e minute reprenant au rebond un ballon sur le poteau. C'est son 17e but en carrière en Ligue des Champions, soit le meilleur buteur belge de la C1. Il devance Dries Mertens (16), De Bruyne (12), Eden Hazard (10) et Hans Vanaken (9). A noter que les Portugais ont joué à dix suite à l'exclusion d'Otavio, pour deux cartons jaunes, à dix minutes du terme.

Les rencontres retour auront lieu le 14 mars à Porto et à Manchester.