Champions League : Liverpool – Villarreal, les chiffres d’un match inattendu

En phase de poules, Liverpool a survolé son groupe et a terminé logiquement en tête. 6 victoires, 18 points sur 18 possibles. 17 buts inscrits dans un groupe relevé avec l’Atletico Madrid, Porto et l’AC Milan. Six petits goals concédés mais seulement deux clean-sheets. Lors du dernier match face aux Rossoneri, Jürgen Klopp s’était même permis de faire tourner son effectif à San Siro.

A l’inverse, la phase de poules a été moins simple pour Villarreal. Les hommes d’Unai Emery ont hérité de Manchester United, de l’Atalanta Bergame et des Young Boys. Un groupe abordable mais piégeux. Au bout des six matchs, le sous-marin jaune a terminé deuxième de son groupe. Derrière les Red Devils de Cristiano Ronaldo, les Espagnols ont inscrit 12 buts et en ont encaissé 9. Une seule petite clean-sheet contre les Suisses, à domicile, le 2 novembre 2021.