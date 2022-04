Champions League : Liverpool prend option sur les demi-finales en écartant Benfica 1-3

Liverpool s'est imposé 1-3 à Benfica en match aller des quarts de finale de Champions League. Les Reds ont pris une sérieuse option sur les demi-finales.

La première mi-temps a été à sens unique tant Liverpool a pris à la gorge Benfica, profitant de ses attaquants virevoltants pour faire souffrir la charnière centrale composée d'Otamendi et Jan Vertonghen, qui a disputé toute la rencontre. Vlachodimos s'est montré en intervenant devant Salah puis (9e) Keita et Alexander-Arnold (12e), mais il n'a pas fallu beaucoup plus d'un quart d'heure à Liverpool pour prendre l'avantage, lorsque Robertson a déposé un coup de coin sur la tête de Konaté par-dessus la défense lisboète quelque peu désorganisée (0-1, 17e).

Les Reds ont doublé leur avance sur une phase rondement menée : Alexander-Arnold a trouvé Luis Diaz à l'aide d'une diagonale, et le Colombien a remis le ballon de la tête dans la course de Mané qui n'a plus eu qu'à terminer le travail (0-2, 34e). Après une occasion en or manquée par Salah sur une passe en profondeur lobée d'Alexander-Arnold (45e), les 22 acteurs sont retournés aux vestiaires.