Champions League : Liverpool et son pressing étouffent Villarreal

Liverpool revient du vestiaire avec les mêmes intentions. Les Anglais pensent ouvrir le score à la 50ème, mais le but de Fabinho est annulé pour une position de hors-jeu.

Cinq minutes plus tard, sur une phase plutôt anodine, Jordan Henderson envoie un centre banane vers le rectangle. Le ballon est légèrement dévié par un défenseur et piège le gardien Geronimo Rulli. Les Reds percent enfin le mur jaune et mènent 1-0.

Un court avantage rapidement doublé. Deux minutes après l’ouverture du score, Sadio Mane récupère une passe précise de Mohamed Salah et il trompe une deuxième fois le portier, 2-0. But archi mérité pour le Sénégalais, tant il s’est démené sur la pelouse. Liverpool est en feu. Andrew Robertson fait encore trembler les filets, mais son but est invalidé pour une position de hors-jeu.

Le match retombe ensuite dans un rythme un peu plus calme et à la 80ème, Divock Origi monte au jeu. Bien trop faible offensivement, Villarreal quitte Anfield sans la moindre occasion. Liverpool a fait un grand pas vers la finale de la Champions League.