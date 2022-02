Champions League : Liverpool dégoûte l’Inter en fin de partie et se rapproche des quarts (0-2)

Les Interistes reviennent sur la pelouse avec l’envie de se mettre à l’abri le plus rapidement possible, à l’image d’un Perisic complètement intenable. Alexander-Arnold, qui a pour habitude d’être le patron sur son côté droit, ne sait plus où donner de la tête. Les Reds se font une nouvelle frayeur quand Dzeko part seul au but et trompe Alisson… avant que l’arbitre n’annule le but pour une position de hors-jeu (0-0, 60'). Les hommes de Jurgen Klopp peuvent souffler !

Et alors que l’Inter mène les débats, Firmino, monté au jeu à la pause à la place de Jota, libère les Reds d’un coup de tête rageur sur un corner magnifiquement botté au premier poteau par Robertson (0-1, 75').

Et moins de dix minutes plus tard, Liverpool, plus cynique que jamais, marque le deuxième et dernier but du match grâce à l’Egyptien Mohamed Salah (83'). 0-2, score final : Liverpool a déjà un pied en quarts.