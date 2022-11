Champions League : les adversaires potentiels du Club Bruges en huitièmes de finale

Le Club Bruges, auteur d'un partage sur la pelouse du Bayer Leverkusen (0-0) mardi soir, n'est pas parvenu à conserver la première place du groupe B de la Ligue des champions à l'issue de la phase de poules. Longtemps leaders, les Blauw en Zwart ont finalement vu le FC Porto, vainqueur de l'Atlético Madrid (2-1), leur passer devant sur le gong et attendent désormais avec impatience le tirage au sort des huitièmes de finale. Un tirage qui s'annonce d'ores et déjà compliqué.

Deuxième du groupe B, le FC Bruges sera opposé à un vainqueur de groupe au prochain tour. Le Bayern Munich (auteur d'un incroyable 18/18 malgré la présence de l'Inter et du Barça dans son groupe) et le Manchester City de Kevin De Bruyne sont certainement les adversaires les plus coriaces sur lesquelles pourraient actuellement tomber les Brugeois.

Naples, Tottenham et Chelsea sont également des adversaires potentiels alors que le Real Madrid (ou Leipzig?) et le PSG (ou Benfica?), pas encore assurés de terminer à la première place, devraient s'ajouter à cette liste d'équipes. À noter que les champions de Belgique ne pourront pas rencontrer le FC Porto.

Le Club Bruges connaîtra son adversaire le lundi 7 novembre.