Champions League : les 4 clubs en 1/2 ont un Belge dans leur effectif, l'un d'entre eux remportera le titre

En cas de victoire d’un autre club que le Real Madrid, la Belgique verra le nombre de ses joueurs ayant remporté la Ligue des Champions s’agrandir. Car, ils ne sont que six pour l’instant à avoir remporté la Coupe aux grandes oreilles.

C’est Eric Gerets qui a été le premier à soulever le trophée en 1988 avec le PSV. Imité des années plus tard par Daniel Van Buyten avec le Bayern Munich en 2013, rejoint par Simon Mignolet et Divock Origi avec Liverpool en 2019 avant que Thibaut Courtois et Eden Hazard ne fassent de même en 2022 avec le Real Madrid. On peut aussi ajouter le sacre de Raymond Goethals comme entraineur en 1993 avec l'Olympique de Marseille.

Pour avoir la réponse, il faudra attendre le 10 juin et la finale.