Champions League : Le Real s’impose à Chelsea avec un triplé de "Magic" Benzema (1-3)

Dès la 10e minute, il avait lancé la première action dangereuse d’une superbe talonnade en pleine course pour Federico Valverde qui avait décalé Vinicius, le Brésilien ne trouvant que la transversale.

Mais son premier but, où il combine au milieu du terrain avec Toni Kroos, avant de remettre dans l’espace pour Vinicius lors d’un une-deux, puis de se précipiter dans la surface pour reprendre le centre en retrait de la tête et catapulter le ballon dans la lucarne au premier poteau suffit à expliquer ce que Benzema a d’unique (0-1, 21e).

Moins de trois minutes plus tard, rebelote. Oui, le centre aveugle de Luka Modric est sublime, mais le déplacement et surtout le geste parfait de laisser le ballon venir rebondir sur sa tête, plutôt que de le frapper, pour le mettre dans le petit filet opposé de Mendy, est un mélange parfait de technique, de flair et de sang-froid (0-2,24e).

Alors, certes, le troisième but est un cadeau du gardien de Chelsea, sorti hors de sa surface et qui a raté une passe pour Rüdiger à 5 mètres, laissant Benzema pousser le ballon de 20 mètres dans le but vide, alors que la seconde période n’avait pas repris depuis 50 secondes (1-3, 46e), mais il récompense son pressing acharné.